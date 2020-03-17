«Иркутскэнергосбыт» закрыл свои отделения из-за коронавируса
С сегодняшнего дня «Иркутскэнергосбыт» временно прекратил прием клиентов во всех своих офисах. Данные меры устанавливаются до 31 марта.
«На это время для жителей Иркутской области работают дистанционные сервисы обслуживания», - сообщили в пресс-службе компании.
Это значит, что на две недели для оплаты отопления, водоснабжения и электроэнергии жителям необходимо использовать интернет. Каждый может найти необходимую информацию в личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта». Также всё интересующее можно узнать через мобильное приложение или в официальных аккаунтах компании в социальных сетях. Круглосуточно работу продолжает и информационно-справочный центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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