2020-03-17T09:20:40+03:00
Общество

Сибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовик

Сумма его задолженности перед банком достигла 800 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Сибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовикСибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовикФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Казачинско-Ленского района вернул все долги, чтобы получить возможность продать свой автомобиль. Некоторое время назад он взял в одном из банков кредит, но так и не оплатил его. Сумма долга в итоге доросла до 800 тысяч рублей. Поначалу задолженность погашали с помощью удержания зарплаты неплательщика. Однако позже он написал заявление об увольнении, оставшись с долгом по кредиту в 600 тысяч рублей.

"Чтобы заставить мужчину расплатиться с долгами перед банком, приставы наложили запрет на регистрационные действия с легковым и грузовым автомобилями, которые принадлежат нарушителю, - сообщили в пресс-службе УФССП России по иркутской области".

Мужчина не очень-то переживал по этому поводу до того момента, пока ему не понадобилось продать грузовик. Тогда он быстро нашел нужную сумму денег и оплатил кредит в банке в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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