Руководителя агентства недвижимости в Ангарске подозревают в махинациях с деньгами клиентов

17 Март 2020 2020-03-17T10:26:11+03:00

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Накануне в один из отделов полиции Ангарска обратилась местная жительница, которая пожаловалась на директора одной из фирм по продаже недвижимости. В свое время она собиралась купить квартиру за 1,8 миллиона рублей и обратилась в его компанию.

"Руководитель предложил ей передать всю сумму ему на ответственное хранение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он пообещал вернуть деньги, как только недвижимость перейдет к ней в собственность".

Однако время шло, квартиру зарегистрировали на ангарчанку, а почти 2 миллиона рублей никак не возвращались. Тогда она поняла, что директор компании на самом деле мошенник, и обратилась в полицию. Оперативники вместе с бойцами Росгвардии провели обыски в офисе фирмы и в домах руководителя и его родственников. Они не исключают, что от рук афериста могли пострадать и другие жители Ангарска, которые хотели купить квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU