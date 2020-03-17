2020-03-17T11:29:49+03:00
Происшествия

Узнал по ориентировке: полицейский из Иркутска по дороге на работу задержал грабителя

Младший лейтенант бросился за преступником в погоню
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержанный грабитель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Задержанный грабитель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Выбегающего из подъезда дома, по улице Куликовская мужчину с женской сумкой в руках, полицейский из Иркутска Илья Сизенцов заметил, когда шел на службу. Младший лейтенант вспомнил, что видел лицо убегающего мужчины, который находится в розыске за грабежи, в ориентировке. Оперативник сразу бросился в погоню, догнал беглеца, скрутил и удерживал до приезда своих коллег.

В отделе выяснилось, что задержанный 38-летний житель Иркутска, действительно ранее был судим за грабежи. Раскрыли и его преступную схему. Оказалось, он выбирал жертв, которые не смогут дать отпор, как правило, передвигающихся с тростью. Он предлагал им помощь, а сам грабил их. Полицейские не исключают, что он может быть причастен как минимум к четырем преступлениям.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Что касается Ильи Сизенцева, то он служит в полиции 2 года. Недавно внимательный сотрудник получил первое офицерское звание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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