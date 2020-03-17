2020-03-17T12:20:46+03:00
Общество

Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни

Заболевание не опасно для ни для человека, ни для других обитателей водоемов
Ксения АГАФОНОВА
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Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни. Фото: пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурыКраснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни. Фото: пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры
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С февраля в рыбоводном хозяйстве в Гусиноозерске начала гибнуть рыба - более 350 краснокнижных байкальских осетров. Причиной стала герпесвирусная болезнь сибирской рыбы.

«Последний раз это заболевание, характерное для осетра, было зафиксировано на рыбоводном хозяйстве в 2012 г. и в 2017 г.», – сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики Бурятия. – «В этот раз погибли только годовалые особи, другие возрастные группы байкальского осетра от герпесвирусной болезни не пострадали».

Стоит отметить, что заболевание изучается в России на протяжении 15 лет. География распространения герпесвирусной болезни и ее разновидностей обширна: от нее страдает не только наша сибирская рыба, но и особи белого осетра в Западной Европе и Северной Америке.

Остальным водным обитателям данное заболевание не несет никакой угрозы. Человек тоже в безопасности.

На данный момент, благодаря специальному лечению, отход байкальского осетра полностью прекратился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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