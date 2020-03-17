Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни
С февраля в рыбоводном хозяйстве в Гусиноозерске начала гибнуть рыба - более 350 краснокнижных байкальских осетров. Причиной стала герпесвирусная болезнь сибирской рыбы.
«Последний раз это заболевание, характерное для осетра, было зафиксировано на рыбоводном хозяйстве в 2012 г. и в 2017 г.», – сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Республики Бурятия. – «В этот раз погибли только годовалые особи, другие возрастные группы байкальского осетра от герпесвирусной болезни не пострадали».
Стоит отметить, что заболевание изучается в России на протяжении 15 лет. География распространения герпесвирусной болезни и ее разновидностей обширна: от нее страдает не только наша сибирская рыба, но и особи белого осетра в Западной Европе и Северной Америке.
Остальным водным обитателям данное заболевание не несет никакой угрозы. Человек тоже в безопасности.
На данный момент, благодаря специальному лечению, отход байкальского осетра полностью прекратился.
ИСТОЧНИК KP.RU