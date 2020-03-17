2020-03-17T12:59:02+03:00
Общество

Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса

Тем, кто уже купил билеты, вернут деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавирусаИркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полеты в столицу Азербайджана Баку, а также в столицу Узбекистана Фергану приостановила одна из иркутских авиакомпаний. Рейсы из Иркутска, а также из Красноярска отменяются с 18 марта. Причина временного прекращения авиасообщения, как несложно догадаться – предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

- Рейсы в Узбекистан и Азербайджан пользовались большим спросом как у россиян, так и у граждан СНГ и нередко показывали стопроцентную загрузку, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Тем, кто уже приобрел билеты беспокоиться не стоит, деньги вернут в полном объеме.

Ранее авиакомпания уже отменила регулярные рейсы в Китай. Добавим, что в Иркутской области случаев заболевания коронавирусом нет. Вечером, 16 марта с подозрением на инфекцию госпитализировали пассажирку самолета, который прилетел из Вены. Женщину, с симптомами болезни прямо из аэропорта доставили в инфекционную больницу Иркутска. Сейчас ждут результаты ее анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса
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