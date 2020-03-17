2020-03-17T14:11:02+03:00
Происшествия

Ангарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евро

Аферисты хотели вытянуть у сибиряка еще 5 тысяч евро
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евроАнгарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евроФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области все новыми способами. Очередной их жертвой стал житель Ангарска.

Ему аферисты позвонили еще осенью, предложив завести аккаунт на одной из биржевых платформ. Для открытия счета необходимо было внести 500 долларов. После того как ангарчанин внес деньги, ему назначили персонального трейдера, который давал советы по заработку, а также скинул ссылку, как взять кредит в одном из банков для продолжения игры на бирже.

Некоторое время сибиряк действительно успешно совершал биржевые сделки, и получал небольшие суммы денег. Тогда его убедили вложить еще 3900 евро. После этого везение закончилось. Мужчина стал проигрывать, и потерял всю сумму. Трейдер, в свою очередь поставил на его счет замок, а через день вышел на связь и предложил мужчине выслать еще 5000 евро, чтобы якобы продолжить игру на бирже. Только после этого ангарчанин понял, что его обманули и пошел писать заявление в полицию.

- По этому делу проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз призываем жителей региона, не верить незнакомцам, которые обещают легкие деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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