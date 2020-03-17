Иркутяне скупают в магазинах муку, консервы и гигиенические товары

17 Март 2020 2020-03-17T15:21:20+03:00

Но, как отмечают специалисты, запас товаров в розничной сети более чем достаточный

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После сообщений о том, что коронавирус наступает, иркутяне стали покупать впрок непортящиеся продукты - сахар, крупы, макароны, консервы. Горожане запасаются и предметами личной гигиены. Конечно, никто не скупает товары тоннами, но разумный запас не помешает. Однако, несмотря на это, цены на социальные товары не взлетели, а дефицита на полках нет.

- Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области постоянно проводится мониторинг розничных цен на продовольственные товары в торговых организациях, -сообщает пресс-служба правительства региона. -По состоянию на 17 марта ведомством не отмечается роста цен на эти товары в связи с ситуацией по коронавирусу.

Хотя, как отмечают специалисты службы, в самом деле в оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены.

- Между тем «вымывания» товаров этой группы не наблюдается. Поставки товаров в организации розничной торговли осуществляются своевременно, – сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Магазины и супермаркеты работают как обычно. Объективных оснований для ажиотажного спроса в Иркутской области сейчас нет.

однако с 18 марта служба потребительского рынка и лицензирования региона открывает горячую линию по ситуации на продовольственном рынке.

Куда звонить

Ежедневно с 08.00 до 22.00 специалисты службы по телефону 8-950-072-30-50 будут принимать звонки от граждан по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU