2020-03-17T15:07:30+03:00
Общество

Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах Иркутска

Цель рейда - выявить водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебрах»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах ИркутскаВнимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Иркутские инспекторы ГИБДД проводят на дорогах Иркутска рейды, цель которых - выявить водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебрах». Кроме того, полицейские также будут останавливать пешеходов, которые пересекают дорогу в неположенных местах.

В ГИБДД региона дают неутешительную статистику. За два прошедших месяца 2020 года, по вине пешеходов количество ДТП на дорогах Приангарья увеличилось почти на 40 %. При этом, не уменьшается аварийность на пешеходных переходах. Так, при переходе по «зебре» травмы получили 60 человек.

- Еще раз призываем водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, - сообщают в отделе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - В свою очередь, пешеход обязан переходить дорогу только по пешеходным переходам и перед тем, как ступить на проезжую часть, должен убедиться в личной безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутяне скупают в магазинах муку, консервы и гигиенические товары
Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах Иркутска
Праздник чтения «День Ч» прошел в Усть-Куте при поддержке ИНК
Ангарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евро
Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса
Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни
7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом
Узнал по ориентировке: полицейский из Иркутска по дороге на работу задержал грабителя
Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрение
При покупке ежедневной "КП" в сети "Пресс-Медиа" 19 марта "Комсомолка" дарит подарки
Руководителя агентства недвижимости в Ангарске подозревают в махинациях с деньгами клиентов
Сибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовик
«Иркутскэнергосбыт» закрыл свои отделения из-за коронавируса
Руслан Болотов стал вице-мэром Иркутска
Дума города Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова
Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районе
Домашние матчи БК Иркут 17 и 18 марта отменили из-за коронавируса
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Эксперты ТПП Восточной Сибири подтвердили квалификацию по ХАССП
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет
Дала полицейскому пощечину: иркутянка заплатит штраф 25 тысяч рублей
Ударил несколько раз кулаком: сотрудник транспортной полиции под стражей в Иркутской области
Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/с
Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области
Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе
Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники