Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах Иркутска

17 Март 2020 2020-03-17T15:07:30+03:00

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Иркутские инспекторы ГИБДД проводят на дорогах Иркутска рейды, цель которых - выявить водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебрах». Кроме того, полицейские также будут останавливать пешеходов, которые пересекают дорогу в неположенных местах.

В ГИБДД региона дают неутешительную статистику. За два прошедших месяца 2020 года, по вине пешеходов количество ДТП на дорогах Приангарья увеличилось почти на 40 %. При этом, не уменьшается аварийность на пешеходных переходах. Так, при переходе по «зебре» травмы получили 60 человек.

- Еще раз призываем водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, - сообщают в отделе ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - В свою очередь, пешеход обязан переходить дорогу только по пешеходным переходам и перед тем, как ступить на проезжую часть, должен убедиться в личной безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU