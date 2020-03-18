Послание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта

18 Март 2020 2020-03-18T06:53:13+03:00

Игорь Кобзев расскажет о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020-м

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Церемония оглашения послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта, во время 28-й сессии Законодательного Собрания. На него собрались не только депутаты ЗС, но и мэры городов и районов, руководители предприятий и компаний, общественные деятели.

Игорь Кобзев расскажет о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году. Также, в повестку включено рассмотрение законов о ежемесячной выплате семьям в случае рождения, усыновления третьего или последующих детей и об отдельных вопросах образования в Иркутской области.

Будет рассмотрен законопроект о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми, согласно которого предусмотрено продление до 2026 года выдачи сертификатов на маткапитал за счет средств из региональной казны в случае рождения третьего и последующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU