2020-03-18T06:53:13+03:00
Общество

Послание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта

Игорь Кобзев расскажет о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020-м
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Послание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 мартаПослание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта
Изменить размер текста:

Церемония оглашения послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта, во время 28-й сессии Законодательного Собрания. На него собрались не только депутаты ЗС, но и мэры городов и районов, руководители предприятий и компаний, общественные деятели.

Игорь Кобзев расскажет о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году. Также, в повестку включено рассмотрение законов о ежемесячной выплате семьям в случае рождения, усыновления третьего или последующих детей и об отдельных вопросах образования в Иркутской области.

Будет рассмотрен законопроект о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми, согласно которого предусмотрено продление до 2026 года выдачи сертификатов на маткапитал за счет средств из региональной казны в случае рождения третьего и последующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Кобзев о лесных пожарах: необходимо работать на их предупреждение
Игорь Кобзев о лесе: нужна тотальная цифровизация и контроль вырубки древесины
Игорь Кобзев о жилье: объем ввода домов в Иркутской области должен вырасти до 1,5 миллионов квадратных метров в год
Жительнице Бурятии, пострадавшей от укусов собаки, выплатили компенсацию
Выплата областного материнского капитала в Приангарье продлена до 2026 года
Послание врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проходит 18 марта
Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли
«Ростелеком» и органы власти Иркутской области обсудили темпы цифровизации региона
Коронавирус не подтвердился у госпитализированной иркутянки, прилетевшей из Австрии
Иркутяне скупают в магазинах муку, консервы и гигиенические товары
Внимание, пешеход: полицейские проводят рейды на дорогах Иркутска
Праздник чтения «День Ч» прошел в Усть-Куте при поддержке ИНК
Ангарчанин, играя на бирже, «подарил» мошенникам 4 тысячи евро
Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса
Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни
7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом
Узнал по ориентировке: полицейский из Иркутска по дороге на работу задержал грабителя