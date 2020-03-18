Выплата областного материнского капитала в Приангарье продлена до 2026 года

18 Март 2020 2020-03-18T07:17:08+03:00

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В Приангарье продлена выплата областного материнского капитала в случае рождения третьего и последующих детей до 2026 года. Изменения в региональный закон приняли парламентарии на сессии Заксобрания 18 марта.

Напомним, такая мера поддержки действует в Иркутской области с 2012 года. Размер выплаты составляет 103 тысячи рублей. Однако период действия закона ограничивался датой 31 декабря 2021 года. Теперь же на материальную поддержку смогут рассчитывать семьи, в которых родятся дети (третий и более), до 31 декабря 2026 года.

Инициировали законопроект Кузьма Алдаров, Ольга Безродных, Александр Ведерников, Александр Гаськов, Лариса Егорова, Георгий Любенков, Ольга Носенко и Сергей Сокол.

Кроме того, на сессии приняли закон, который продлил право на ежемесячную выплату в случае рождения или усыновления (удочерения) третьего и последующих детей по конец 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU