2020-03-18T07:53:19+03:00
Общество

Игорь Кобзев о жилье: объем ввода домов в Иркутской области должен вырасти до 1,5 миллионов квадратных метров в год

Врио губернатора Иркутской области выступил с посланием Заксобранию региона
Любовь АРБАТСКАЯ
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Игорь Кобзев о жилье: объем ввода домов в Иркутской области должен вырасти до 1,5 миллионов квадратных метров в годИгорь Кобзев о жилье: объем ввода домов в Иркутской области должен вырасти до 1,5 миллионов квадратных метров в годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в среду, 18 марта, обратился к Законодательному Собранию и жителям региона с посланием о ситуации в регионе на прошлый году и важнейших направлениях развития на 2020 год. Так, одна из важнейших тем - ввод нового жилья.

- Объем ввода жилых домов должен вырасти более, чем в полтора раза - до 1,5 миллионов квадратных метров общей площадью в год, - заявил во время послания Игорь Кобзев. - Это показатели национального проекта. Проведенный анализ показал, что количество выданных разрешений в 2019 году меньше, чем в 2018 году. Считаю необходимым эту ситуацию исправить. Поэтому ставлю задачу: проработать вопрос с созданием условий для комплексной застройки на территориях муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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