2020-03-18T08:22:55+03:00
Общество

Игорь Кобзев о лесе: нужна тотальная цифровизация и контроль вырубки древесины

Также во время послания врио губернатора Иркутской области отметил важность восстановления леса
Любовь АРБАТСКАЯ
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Игорь Кобзев о лесе: нужна тотальная цифровизация и контроль вырубки древесины. Фото: правительство Иркутской области.Игорь Кобзев о лесе: нужна тотальная цифровизация и контроль вырубки древесины. Фото: правительство Иркутской области.
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Во время послания Законодательному Собранию Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев затронул важнейшие направления для развития региона. В числе основных вопросов врио главы региона говорил о контроле за вырубкой леса.

- Мы должны знать все о каждом срубленном дереве, реальных площадях рубок, каждой сделке с древесиной, - отметил Игорь Кобзев. - Нужна тотальная цифровизация и контроль. Убежден, необходим рачительный подход к лесу, глубокая переработка, создание новых рабочих мест. Там, где есть ответственный подход к лесопользованию, лес не горит. Меньше пожаров - больше доходность. Отдельный вопрос - лесовосстановление. Необходимо переформатировать работу областных учреждений лесной сферы, обеспечить восстановление всех уничтоженных и утраченных за прошлые года лесов. Арендаторы также должны заниматься восстановлением. Только в этом случае лес становится возобновляемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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