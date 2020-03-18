18 Март 2020 2020-03-18T08:21:32+03:00

Игорь Кобзев о лесных пожарах: необходимо работать на их предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам главы региона, важно сделать упор на их недопущение, анализ причин и оперативное реагирование

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время послания Заксобранию подчеркнул, что особое внимание должно уделяться лесным пожарам на территории региона.

- Мы должны работать на предупреждение, - заявил врио главы региона Игорь Кобзев. - Необходимо перераспределять средства, сделать упор именно на их недопущение, анализ причин и оперативное реагирование. Важно наладить взаимодействие с населением, добровольческими отрядами для работ по информированию и предупреждению пожаров. Правительство по итогам пожароопасного периода готово мотивировать эту категорию людей.

Игорь Кобзев также отметил, что необходимо комплексное развитие лесного хозяйства. За вырубкой деревьев нужен тотальный контроль и цифровизация, отдельный пункт - восстановление утраченного в Иркутской области леса.

ИСТОЧНИК KP.RU