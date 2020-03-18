В буддийских дацанах Бурятии начали проводить молебны для защиты от коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T10:23:25+03:00

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С 18 марта во всех дацанах бурятские ламы начали добавлять в свое расписание молебен «Табан Харюулгу» для защиты от коронавирусной инфекции. Название с бурятского языка означает: «Пять сутр устранения негативных причин».

«Мы не можем запретить людям посещать дацаны», - говорит глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. – «Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. При этом и ламы, и хубараки (студенты Буддийского университета), и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны».

Отметим, что в дуганах, где проводятся молебны, каждый день проводят влажную уборку. Помещения также окуриваются специальным буддийским составом санзай. Это натуральное антисептическое средство состоит из измельченного можжевельника. Этот сбор трав рекомендуют использовать как одно из средств защиты от различных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU