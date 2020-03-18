"Картина дня" на радио "Комсомольская правда" Иркутск: расскажем о самых важных моментах послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
В 18:05 вместе с экспертами обсудим итоги речи главы регионы
Фото: правительство Иркутской области.
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Сегодня в 17:05 в программе «Тема дня» на радио "Комсомольская правда" Иркутск на 91,5 FM, расскажем о самых важных моментах послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
В 18:05 вместе с экспертами обсудим итоги речи главы регионы.
А в 18:15 в студии радио «Комсомольская правда» мэр Саянска Олег Боровский о впечатлениях от послания врио губернатора, о развитии социальной сфере в Саянске и о планах на 2020 год
ИСТОЧНИК KP.RU