"Картина дня" на радио "Комсомольская правда" Иркутск: расскажем о самых важных моментах послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

18 Март 2020 2020-03-18T11:11:26+03:00

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Сегодня в 17:05 в программе «Тема дня» на радио "Комсомольская правда" Иркутск на 91,5 FM, расскажем о самых важных моментах послания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

В 18:05 вместе с экспертами обсудим итоги речи главы регионы.

А в 18:15 в студии радио «Комсомольская правда» мэр Саянска Олег Боровский о впечатлениях от послания врио губернатора, о развитии социальной сфере в Саянске и о планах на 2020 год

ИСТОЧНИК KP.RU