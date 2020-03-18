Более 1 миллиона рублей «подарила» мошенникам пенсионерка из Ангарска

18 Март 2020 2020-03-18T11:49:08+03:00

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Мошенники ни на день не перестают обманывать жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 67-летняя доверчивая пенсионерка из Ангарска. Развели женщину по классической схеме. Ей позвонил неизвестный, и представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счетов мошенники пытаются снять все деньги. Чтобы сохранить их, ее попросили срочно снять всю сумму и перевести ее на указанный лжесотрудником банка абонентский счет.

Выполняя все требования, женщина пришла в отделение банка, но там нужной суммы для выдачи не оказалось. Тогда пенсионерка проехала в центральное отделение, где ей выдали всю сумму наличными. Затем, она из разных терминалов перевела небольшие суммы на указанный аферистами счет.

Когда пожилая женщина устала, мошенник вызвал ей такси, чтобы она могла уехать домой, и перевести оставшуюся сумму позже. На следующее утро, ангарчанка вновь приехала к банкомату и отправила неизвестным еще часть денег. Таким образом, в общей сложности, она «подарила» аферистам более 1 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз призываем жителей Приангарья, сообщить своим пожилым родственникам о схемах мошенничества. И напомнить им о том, чтобы не переводили свои деньги и не называли номера банковских карт незнакомцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU