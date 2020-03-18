Больную туберкулезом сибирячку заставили лечиться
Жительница Боханского района, зная о том, что у нее опасная болезнь, категорически отказывалась от лечения. Несмотря на то, что туберкулез заразен и инфекция распространяется воздушно-капельным путем, она не хотела ложиться в больницу. При этом женщина рисковала не только своим здоровьем, но и здоровьем родных и близких. Поэтому, за дело взялась прокуратура.
«Она была больна заразной формой туберкулеза», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - «Всячески уклоняясь от необходимого лечения, она подвергала опасности своих родственников и друзей, с которыми общалась каждый день».
Прокуратура Боханского района принудительно отправила сибирячку на лечение в «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер».
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ИСТОЧНИК KP.RU