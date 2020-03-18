2020-03-18T13:28:51+03:00
Общество

Ледовую переправу на остров Ольхон закроют 20 марта

Лед покрыт трещинами и выбоинами, поэтому выезжать на него становится опасно
Ксения АГАФОНОВА
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Ледовую переправу на остров Ольхон закроют 20 мартаЛедовую переправу на остров Ольхон закроют 20 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за образования открытых участков воды и появления трещин специальная комиссия приняла решение о закрытии ледовой переправы на острове Ольхон с 20 марта.

«Сейчас для транспорта действуют ограничения на выезд», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - «Категорически не рекомендуем выезжать на лед в районе переправы на Ольхон, это смертельно опасно».

Напомним, что переправа начала работу в круглосуточном режиме с 11 февраля. Она проходила от залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории Малого Моря. В некоторых местах толщина льда составляла 1 метр, а протяженность переезда - более 10 км.

Ухудшилась ледовая обстановка и на переправах Иркутского, Усть-Илимского, и Братского водохранилищ. Высокие дневные температуры привели к таянию льда и образованию талой воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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