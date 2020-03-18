2020-03-18T15:08:07+03:00
Происшествия

ФСБ России: изготовителей нелегального оружия и боеприпасов выявили в Иркутской области

ФСБ и МВД провели спецоперации в нескольких регионах России [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Это оружие изъяли в Иркутской области. Фото: УФСБ России по Иркутской областиЭто оружие изъяли в Иркутской области. Фото: УФСБ России по Иркутской области
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Сотрудники ФСБ России совместно с МВД пресекли преступную деятельность жителей сразу нескольких регионов страны, которые занимались восстановлением боевых образцов оружия и изготовлением боеприпасов. Среди нелегальных оружейников есть жители Иркутской области, а также Забайкальского, Хабаровского краев, Омской, Кемеровской и других областей.

- При обыске по местам проживания и работы нелегальных оружейников из незаконного оборота изъяли 193 единицы огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе УФСБ России. – Среди них 4 пулемета («РПК», «MG», «ZB-30»), 11 автоматов («АК-74», «АКМС», «АКС-74У»), 7 пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Thompson», «МР-38», «МР-40», «М-56»), 92 винтовки, карабина и ружья («СВД», «Мосина», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»), 79 пистолетов и револьверов («АПС», «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Glock», «Luger», «Walther», «Beretta», «Colt», «Наган») и др.

Фото: УФСБ России по Иркутской области

Фото: УФСБ России по Иркутской области

У некоторых жителей страны хранились даже гранатометы «РПГ-18», а также ручные осколочные гранаты («Ф-1», «РГД-5», «РГН», «РКГ»). Судя по кадрам оперативной съемки, с арсеналом, который изъяли в одной только Иркутской области, можно выиграть небольшую войну. Добавим, что все изъятое оружие направили на экспертизы.

Но и это еще не все. ФСБ удалось накрыть работу 10 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием. Работа по выявлению изготовителей и сбытчиков нелегального оружия, продолжается.

Изготовителей оружия и боеприпасов выявили в Иркутской области.Видео: УФСБ России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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