2020-03-18T15:45:01+03:00
Происшествия

Пожилая женщина зарезала своего сына в Бурятии

Следственный комитет проводит проверку случившегося
Ксения АГАФОНОВА
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Пожилая женщина зарезала своего сына в Бурятии.Пожилая женщина зарезала своего сына в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла 17 марта в одном из сел Бурятии. В одном из домов обнаружили тело 43-летнего мужчины с колотой раной груди. На месте преступления была мать погибшего, которая призналась в том, что убила сына в приступе ярости.

«Накануне ночью проживавшие вместе 63-летняя женщина и ее сын выпивали», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Бурятии. - «После застолья пьяный мужчина опрокинул и повредил телевизор, после чего начал срывать злость на матери, оскорблять ее. Не выдержав унижений, женщина схватила нож и нанесла удар в грудь сына».

Женщина сразу опомнилась и позвала соседей, которые и вызвали скорую помощь. Но мужчина умер до приезда врачей. Полиции сибирячка сообщила, что сын выпивал с 16-ти лет. Он был буйным и постоянно избивал мать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В скором времени подозреваемой будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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