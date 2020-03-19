19 Март 2020 2020-03-19T06:54:57+03:00

Незаконную рубку леса на 583 миллиона нашли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Более 30 тысяч кубических метров здорового леса срубили в Иркутской области. К такому выводу пришли после проверки прокурор города Черемхово со специалистом федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».

«В Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Но вырубленные деревья не были указаны в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления».

Ущерб от такой «санитарной» рубки лесному фонду – более 583 миллионов рублей. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Читайте также:

Иркутянин превратил свою квартиру в плантацию конопли. Мужчину осудили на 8 лет условно (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU