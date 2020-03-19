2020-03-19T06:54:57+03:00
Общество

Незаконную рубку леса на 583 миллиона нашли в Иркутской области

Рубили деревья под видом оздоровления леса
Мария КНЯЗЕВА
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Незаконную рубку леса на 583 миллиона нашли в Иркутской областиНезаконную рубку леса на 583 миллиона нашли в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Более 30 тысяч кубических метров здорового леса срубили в Иркутской области. К такому выводу пришли после проверки прокурор города Черемхово со специалистом федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».

«В Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Но вырубленные деревья не были указаны в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления».

Ущерб от такой «санитарной» рубки лесному фонду – более 583 миллионов рублей. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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