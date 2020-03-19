"Тема дня" на радио "Комсомольская правда": в студии и.о.председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев

19 Март 2020 2020-03-19T09:07:14+03:00

В 18:00 он расскажет о важнейших задачах, которые диктуют новые экономические условия [слушайте нас на 91,5 FM в Иркутске, 99,5FM в Братске]

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Накануне врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев огласил послание Законодательному собранию. Главой региона задан очень “бодрый” темп работы. Какие важнейшие задачи поставлены перед правительством региона? Какие ресурсы будут направлены на их решение?

В Иркутской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Что предпринимает правительство для профилактики распространения вируса в регионе? Как избежать паники?

На все эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5FM в Братске, https://www.irk.kp.ru/radio/ из любой точки мира) ответит исполняющий обязанности председателя правительства региона Константин Борисович Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU