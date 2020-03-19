2020-03-19T07:09:49+03:00
Общество

Братчанка быстро оплатила большой долг по ЖКХ, когда не смогла продать квартиру

Женщина копила счета долгое время
Ксения АГАФОНОВА
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Братчанка быстро оплатила большой долг по ЖКХ, когда не смогла продать квартируБратчанка быстро оплатила большой долг по ЖКХ, когда не смогла продать квартируФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Долг за коммунальные услуги жительницы Братска составил 230 тысяч рублей. Однако она не спешила его оплачивать.

«В Падунский отдел судебных приставов поступили исполнительные листы о взыскании с братчанки задолженности в пользу городских коммунальных служб», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - «После этого копия постановлений была направлена неплательщику, но она их проигнорировала».

Не видя особой надобности в погашении задолженности, женщина продолжала копить счета. Но приставы узнав о том, что братчанка является собственницей двух квартир, наложили запрет на регистрационные действия.

Спустя некоторое время женщина попыталась продать одну из квартир. Однако в Росреестре ей отказали в оформлении купли-продажи. В тот же день сибирячка быстро оплатила задолженность и даже исполнительский сбор. После погашения всего долга, братчанка легко продала свою квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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