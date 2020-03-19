Братчанка быстро оплатила большой долг по ЖКХ, когда не смогла продать квартиру
Долг за коммунальные услуги жительницы Братска составил 230 тысяч рублей. Однако она не спешила его оплачивать.
«В Падунский отдел судебных приставов поступили исполнительные листы о взыскании с братчанки задолженности в пользу городских коммунальных служб», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - «После этого копия постановлений была направлена неплательщику, но она их проигнорировала».
Не видя особой надобности в погашении задолженности, женщина продолжала копить счета. Но приставы узнав о том, что братчанка является собственницей двух квартир, наложили запрет на регистрационные действия.
Спустя некоторое время женщина попыталась продать одну из квартир. Однако в Росреестре ей отказали в оформлении купли-продажи. В тот же день сибирячка быстро оплатила задолженность и даже исполнительский сбор. После погашения всего долга, братчанка легко продала свою квартиру.
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ИСТОЧНИК KP.RU