2020-03-19T08:15:16+03:00
Общество

Мартовский снегопад в Иркутске: 115 машин выехали на уборку улиц

Работы по предотвращению аварий были проведены еще ночью
Ксения АГАФОНОВА
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Мартовский снегопад в Иркутске: 115 машин выехали на уборку улицМартовский снегопад в Иркутске: 115 машин выехали на уборку улицФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Снегопад в Иркутске 19 марта застал иркутян врасплох. Горожане в глубине души надеялись, что тепло пришло всерьез и надолго. А тут все дороги засыпало. Наверняка будут пробки. Однако этого не случилось - «Иркутскавтодор» начали подготовку дорог еще ночью. Улицы города обработали специальной смесью из песка и соли. На дороги высыпали 350 тонн средства.

«Снегопад продлится до обеда», - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. - «И как только он закончится, техника начнет основную уборку снега. Также будет проведена повторная обработка песко-соляной смесью для предупреждения обледенения».

Сейчас более 140 человек занимаются расчисткой города от снега. На улицах работают тракторы, погрузчики, машины, которые оборудованы специальными ковшами и щетками для более качественной очистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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