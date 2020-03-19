2020-03-19T09:17:05+03:00
Общество

Проезд по улице Иосифа Уткина ограничат 20 марта в Иркутске

Завтра там начнутся земляные работы
Мария КНЯЗЕВА
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Проезд по улице Иосифа Уткина ограничат 20 марта в Иркутске. Фото: "Иркутскэнерго"Проезд по улице Иосифа Уткина ограничат 20 марта в Иркутске. Фото: "Иркутскэнерго"
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В Иркутске с завтрашнего дня, 20 марта, ограничат проезд по улице Иосифа Уткина. Движение будет затруднено в районе дома № 17. Стоит отметить, что ограничения продлятся меньше суток.

«С 20.00 20 марта до 06.00 21 марта будет нельзя проехать по правой стороне проезжей части улицы Иосифа Уткина – в направлении движения от улицы Подаптечная до улицы Декабрьских Событий», - сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

За это время там планируют провести ремонтные работы: доберутся до тепловой сети и проведут ее ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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