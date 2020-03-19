2020-03-19T09:31:12+03:00
Происшествия

Продавщица иркутского комиссионного магазина отбилась от грабителя с помощью кружки

Теперь невезучего налетчика разыскивает полиция
Анна ПОПОВА
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Продавщица иркутского комиссионного магазина отбилась от грабителя с помощью кружкиПродавщица иркутского комиссионного магазина отбилась от грабителя с помощью кружкиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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"Это ограбление - доставай деньги из кассы, а то зарежу!"

С такими словами в один из комиссионных магазинов Иркутска ворвался грабитель в черной маске. В руке у него был нож, и он готов был в любой момент им воспользоваться. Но ему не повезло, ведь именно в этот день за прилавком была бесстрашная продавщица, которую ничем не напугаешь.

"А ну-ка вышел отсюда по-хорошему!" - закричала женщина и начала отбиваться от налетчика первым, что попалось под руку - стеклянной кружкой, из которой она, видимо, пила чай прямо перед нападением. Грабитель не ожидал такого сопротивления и быстро скрылся, забыв о желании обчистить "комиссионку".

"Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Если вы узнали этого человека, обязательно сообщите об этом в дежурную часть полиции".

Особые приметы нападавшего: рост 160-170 сантиметров, возраст около 20-25 лет, лицо европейского типа. Был одет в черную куртку, перчатки, светлые джинсы и темные кроссовки, на лице - черная маска.

Продавщица иркутского комиссионного магазина отбилась от грабителя с помощью кружки.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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