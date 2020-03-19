4 поселка в Тайшетском районе остались без электричества из-за аварии на сетях
Утром 19 марта жителям четырех поселков в Тайшетском районе пришлось собираться на работу, умываться и завтракать в полной темноте. Все потому, что из-за аварии произошло внезапное отключение электроэнергии. Люди сидят без света с 10 часов утра.
"Авария обрубила электричество в таких населенных пунктах, как Талая, Соляная, Сереброво и Георгиевка, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. - В них проживает 1702 человека".
Специалисты уже занимаются устранением последствий аварии. На месте работают сотрудники восстановительной бригады филиала Иркутской электросетевой компании. Совсем скоро свет вернется в дома жителей Тайшетского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU