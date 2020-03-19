Шесть ледовых переправ закрыли в Иркутской области

19 Март 2020 2020-03-19T10:25:22+03:00

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Теплая погода и высокие температуры стали причиной образования талой воды на поверхности многих ледовых дорог Иркутской области. Из-за плохого состояния льда переправы закрываются.

«С 16 по 18 марта была завершена работа шести ледовых дорог», - сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области. - «На Братском водохранилище закрыта технологическая переправа от Балаганска до Карьера, а на реке Иркут – "Шаманка". В Тулунском районе запрещено выезжать на две ледовые дороги – "с. Октябрьск-2" и "Аршан". Также нельзя проезжать по льду от Усть-Кута до Туруки, а в Тайшетском районе – от Старого Акульшета до Коновалово».

В Иркутской области для автомобилистов все еще остаются безопасными и открытыми 49 ледовых переправ. Те, что уже закрыты, имеют специальные предупредительные знаки, подъехать к ним невозможно.

Напомним, что с 20 марта будет полностью закрыта ледовая переправа на остров Ольхон. Любой, кто нарушит правила и решит прокатиться по льду в запрещенных зонах, будет выплачивать административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU