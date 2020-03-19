19 Март 2020 2020-03-19T11:31:29+03:00

В магазинах Иркутска тщательно проверят цены на продукты и товары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Важно не допустить роста цен на продукты и дезинфицирующие средства

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Вице-мэр Руслан Болотов поручил узнать о спекуляции ценами в магазинах и супермаркетах Иркутска. Эти меры направлены на контроль роста цен на продукты и предметы первой необходимости.

«Сегодня в регионе ситуация – стабильна», – рассказал Руслан Болотов. – «До конца недели департамент администрации Иркутска должен организовать совещание с представителями торговых сетей города. Важно не допустить роста цен в магазинах и аптеках и препятствовать созданию ложного ажиотажа вокруг якобы исчезающих продуктов и дезинфицирующих средств».

Вице-мэр добавил, что с завтрашнего дня начнется специальная обработка общественного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов и трамваев будут обрабатывать специальным дезинфицирующим веществом.

Сейчас школы и детские сады также ежедневно проводят уборку и дезинфекцию помещений. Родители в любой момент могут перевести ребенка на домашнее обучение, написав заявление.

Напомним, что массовые культурные и спортивные мероприятия отменяются в Иркутске до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU