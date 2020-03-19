В магазинах Иркутска тщательно проверят цены на продукты и товары
Вице-мэр Руслан Болотов поручил узнать о спекуляции ценами в магазинах и супермаркетах Иркутска. Эти меры направлены на контроль роста цен на продукты и предметы первой необходимости.
«Сегодня в регионе ситуация – стабильна», – рассказал Руслан Болотов. – «До конца недели департамент администрации Иркутска должен организовать совещание с представителями торговых сетей города. Важно не допустить роста цен в магазинах и аптеках и препятствовать созданию ложного ажиотажа вокруг якобы исчезающих продуктов и дезинфицирующих средств».
Вице-мэр добавил, что с завтрашнего дня начнется специальная обработка общественного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов и трамваев будут обрабатывать специальным дезинфицирующим веществом.
Сейчас школы и детские сады также ежедневно проводят уборку и дезинфекцию помещений. Родители в любой момент могут перевести ребенка на домашнее обучение, написав заявление.
Напомним, что массовые культурные и спортивные мероприятия отменяются в Иркутске до конца месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»