Ангарчанин, который задушил свою знакомую и спрятал тело в лесу, пойдет под суд

19 Март 2020 2020-03-19T12:07:02+03:00

Чтобы девушку не искали родственники, он написал им с ее телефона, что она переезжает в другой город

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Ангарские следователи поставили точку в деле об убийстве 15-летней местной жительницы. Трагедия произошла в августе 2017 года. Девушка пришла в гости к своему знакомому, но вскоре они поругались. В пылу ссоры 36-летний мужчина накинулся на свою гостью и задушил ее. Затем, чтобы замести следы, он положил бездыханное тело в автомобиль, увез в лес и спрятал в чаще.

"Чтобы родственники не кинулись искать девушку, злоумышленник отправил им сообщения с ее телефона, где написал, что та якобы переехала в другой регион, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области".

Из-за того, что он ввел в заблуждение семью убитой ангарчанки, ее долго не начинали искать. Но потом убийство все-таки раскрылось, и мужчину быстро нашли. Произошло это ровно через 2 года после трагедии. На допросе он во всем признался и подробно рассказал о том, как душил девушку и показал, где спрятал тело. Оказалось, что ранее мужчина был судим за убийство человека. Теперь он вновь окажется на скамье подсудимых.

ИСТОЧНИК KP.RU