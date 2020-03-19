На Байкале мужчина получил серьезные травмы, перевернувшись на снегоходе

19 Март 2020 2020-03-19T12:14:55+03:00

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Вчера днем недалеко от Листвянки компания друзей каталась на снегоходах по льду Байкала. В какой-то момент один из водителей не справился с управлением и перевернулся. Житель Листвянки, который с берега заметил, что человек не двигается после падения, позвонил спасателям.

«Мы обнаружили пострадавшего, лежащим на льду», - сообщил спасатель Никольского ПСП БПСО Максим Рабжинов. - «Затем осмотрели его и подготовили к медицинской эвакуации на носилках».

Спасатели донесли мужчину до берега и передали врачам скорой помощи. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. У него диагностировали различные серьезные травмы. также медики подозревают, что у мужчины перелом основания черепа.

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ИСТОЧНИК KP.RU