2020-03-19T13:05:02+03:00
Общество

Глава одного из поселков в Чунском районе повысила себе зарплату на 14 тысяч

На нее уже завели уголовное дело за служебный подлог
Анна ПОПОВА
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Глава одного из поселков в Чунском районе повысила себе зарплату на 14 тысячГлава одного из поселков в Чунском районе повысила себе зарплату на 14 тысячФото: Анастасия ОСИПОВА
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Сотрудники прокуратуры Чунского района выяснили, что глава одного из муниципальных образований решила увеличить себе зарплату нечестным путем. Некоторое время назад она внесла неправильные сведения в документы и таким образом подняла себе жалование на 14 тысяч рублей. Глава поселка получала незаконно начисленные деньги, пока в дело не вмешалась прокуратура.

"Этот проступок противоречит Федеральному закону "об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".

После того, как стало известно, что глава одного из поселков в Чунском районе сама увеличила себе зарплату, в районном следственном отделе начали проверку. После ее завершения на женщину завели уголовное дело за служебный подлог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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