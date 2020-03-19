19 Март 2020 2020-03-19T13:05:02+03:00

Глава одного из поселков в Чунском районе повысила себе зарплату на 14 тысяч Фото: Анастасия ОСИПОВА

На нее уже завели уголовное дело за служебный подлог

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Сотрудники прокуратуры Чунского района выяснили, что глава одного из муниципальных образований решила увеличить себе зарплату нечестным путем. Некоторое время назад она внесла неправильные сведения в документы и таким образом подняла себе жалование на 14 тысяч рублей. Глава поселка получала незаконно начисленные деньги, пока в дело не вмешалась прокуратура.

"Этот проступок противоречит Федеральному закону "об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".

После того, как стало известно, что глава одного из поселков в Чунском районе сама увеличила себе зарплату, в районном следственном отделе начали проверку. После ее завершения на женщину завели уголовное дело за служебный подлог.

ИСТОЧНИК KP.RU