Глава одного из поселков в Чунском районе повысила себе зарплату на 14 тысяч
Сотрудники прокуратуры Чунского района выяснили, что глава одного из муниципальных образований решила увеличить себе зарплату нечестным путем. Некоторое время назад она внесла неправильные сведения в документы и таким образом подняла себе жалование на 14 тысяч рублей. Глава поселка получала незаконно начисленные деньги, пока в дело не вмешалась прокуратура.
"Этот проступок противоречит Федеральному закону "об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".
После того, как стало известно, что глава одного из поселков в Чунском районе сама увеличила себе зарплату, в районном следственном отделе начали проверку. После ее завершения на женщину завели уголовное дело за служебный подлог.
ИСТОЧНИК KP.RU