2020-03-19T13:16:13+03:00
Общество

Аритектурно-этнографический музей «Тальцы» закрыт до 15 апреля

Сотрудники музея сообщили об этом на официальном сайте
Ксения АГАФОНОВА
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Аритектурно-этнографический музей «Тальцы» закрыт до 15 апреляАритектурно-этнографический музей «Тальцы» закрыт до 15 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Угроза распространения новой инфекции добралась и до популярного туристического музейного комплекса. Уникальные памятники деревянного зодчества, расположенные на 47-м километре Байкальского тракта, закрыли до 15 апреля.

«Мы временно закрыты для посетителей в целях предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории области», - сообщили в пресс-службе музея. - «Причиной тому послужил указ о закрытии областных учреждений культуры для посещения граждан».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – удивительное место под открытым небом, где собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Посетив его, гости могут узнать о быте и укладе жизни различных народов Прибайкалья. В фонд музея входят 20 тысяч экспонатов. Ежегодно больше 100 тысяч туристов приезжают посмотреть на них.

С завтрашнего дня «Тальцы» закрывают свои двери для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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