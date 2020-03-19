2020-03-19T13:25:40+03:00
Общество

Музыкальный театр в Иркутске закрыт из-за коронавируса

Предположительно музыкальный театр в Иркутске перенесет запланированные постановки на осень
Ксения АГАФОНОВА
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Музыкальный театр в Иркутске закрыт из-за коронавирусаМузыкальный театр в Иркутске закрыт из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Музыкальный театр в Иркутске закрыт для посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все спектакли с 19 марта по 15 апреля переносятся. Об этом сообщили представители театра на официальном сайте.

Все купленные билеты на отмененные спектакли действительны в текущем и следующем сезонах до мая 2021 года. Добавим, что гала-концерт, посвященный Международному дню театра полностью переносится. На какую дату - пока неизвестно. Представители международного фестиваля «Джаз на Байкале» также перенесли концерт. Теперь он состоится 9 ноября 2020 года.

Зрители, у которых на руках билеты на отмененные спектакли, смогут посетить театр в другие дни по своему желанию. Либо вы можете вернуть потраченные за билеты деньги с 16 по 30 апреля. О способе возврата билетов пока не сообщается.

До 15 апреля областной музыкальный театр закрыт, как и кассы для покупки билетов. О новых датах показов говорить рано. Как только ситуация прояснится, подробная информация будет выставлена на официальном сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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