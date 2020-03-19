19 Март 2020 2020-03-19T14:12:41+03:00

Ситуация по коронавирусу в Иркутской области на 19 марта остается стабильной Фото: Алексей ФОКИН

Случаев заболевания этой инфекцией в регионе по-прежнему нет

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Медики в Иркутской области продолжают готовиться к появлению первых случаев заболевания коронавирусом. Известно, что медперсонал имеет все необходимое оборудование для помощи пациентам. Дополнительно правительство региона заключило госконтракт на покупку трех изолирующих носилок для машин скорой помощи. Также подготовлены заявки на приобретение 12 аппаратов ИВЛ.

"Средствами индивидуальной защиты работники медицинских организаций обеспечены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Скоро ожидается их дополнительное поступление в больницы региона".

По состоянию на 19 марта случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иркутской области нет. Идет на спад и уровень заболеваемость ОРВИ и гриппом. Помимо этого в иркутских больницах находится 37 человек с диагнозом "внебольничная пневмония", причем 25 из них - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU