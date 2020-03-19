Спасатели нашли туристку, которая гуляла по льду Байкала и заблудилась
Сотрудники Никольского поисково-спасательного отряда спасли туристку, которая решила прогуляться по льду Байкала и заблудилась. Она вышла на озеро из поселка Листвянка, и сначала ее путешествие проходило без приключений. Но потом поднялась снежная буря, из-за которой туристка не смогла разглядеть берег и пошла в другую сторону. В итоге она зашла слишком далеко и потерялась.
"После двухчасовых поисков большой земли она решила позвонить спасателям, - сообщили в пресс-службе Никольского ФГКУ БСПО МЧС России. - Чтобы им было проще ее искать, она отправила диспетчеру координаты своего местоположения с помощью смартфона".
Благодаря тому, что женщина не растерялась и сообщила свои координаты, сотрудники МЧС быстро нашли ее и увезли обратно в Листвянку. Ей повезло, что она была достаточно тепло одета, и не замерзла во время поисков берега.
ИСТОЧНИК KP.RU