2020-03-19T14:35:04+03:00
Происшествия

Спасатели нашли туристку, которая гуляла по льду Байкала и заблудилась

Она передала им свои координаты с помощью смартфона
Анна ПОПОВА
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Спасатели нашли туристку, которая гуляла по льду Байкала и заблудилась. Фото: пресс-служба Никольского ФГКУ БСПО МЧС РоссииСпасатели нашли туристку, которая гуляла по льду Байкала и заблудилась. Фото: пресс-служба Никольского ФГКУ БСПО МЧС России
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Сотрудники Никольского поисково-спасательного отряда спасли туристку, которая решила прогуляться по льду Байкала и заблудилась. Она вышла на озеро из поселка Листвянка, и сначала ее путешествие проходило без приключений. Но потом поднялась снежная буря, из-за которой туристка не смогла разглядеть берег и пошла в другую сторону. В итоге она зашла слишком далеко и потерялась.

"После двухчасовых поисков большой земли она решила позвонить спасателям, - сообщили в пресс-службе Никольского ФГКУ БСПО МЧС России. - Чтобы им было проще ее искать, она отправила диспетчеру координаты своего местоположения с помощью смартфона".

Благодаря тому, что женщина не растерялась и сообщила свои координаты, сотрудники МЧС быстро нашли ее и увезли обратно в Листвянку. Ей повезло, что она была достаточно тепло одета, и не замерзла во время поисков берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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