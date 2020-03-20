2020-03-20T04:58:40+03:00
Общество

Из-за коронавируса в колониях и СИЗО запретили свидания с родными в Иркутской области

Из-за коронавируса нельзя посещать заключенных в исправительных колониях
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за коронавируса нельзя посещать заключенных в исправительных колониях Иркутской областиИз-за коронавируса нельзя посещать заключенных в исправительных колониях Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не длительных, не краткосрочных. Свидания с находящимися в колониях и СИЗО Иркутской области на данный момент запрещены из-за коронавируса.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий, - сообщается на сайте ГУФСИН России по Иркутской области. – «Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России».

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в учреждениях ФСИН будут проведены профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия. Отмечается также, что на работу сотрудники всех учреждений, исполняющих наказания, как и посетители, с температурой или другими признаками заболеваний допускаться не будут. Не пройдут в колонии и те, кто вернулся из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией. Только после 14-дневного карантина.

Если симптомы коронавируса или подозрения на него появятся у отбывающих наказание, из немедленно госпитализируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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