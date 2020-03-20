Суды Иркутска и области прекратили прием граждан из-за коронавируса
Исполняют постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Все суды Иркутска и Иркутской области прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса в мире и в нашей стране.
«Личный прием граждан, ознакомление с материалами дел, находящихся в производстве судов, приостанавливается по 10 апреля включительно», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Но это не значит, что сотрудники судов перестанут работать. Обратиться к ним можно через интернет-приемные или написав письмо и отправив его по почте России.
Читайте также:
Аритектурно-этнографический музей «Тальцы» закрыт до 15 апреля. Сотрудники музея сообщили об этом на официальном сайте (подробности)
Лабораторию по обследованию на коронавирус создадут в Иркутске. Об этом сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Ирина Лисянская (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»