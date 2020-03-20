2020-03-20T04:26:07+03:00
Общество

Суды Иркутска и области прекратили прием граждан из-за коронавируса

Из-за коронавируса попасть на личный прием в суды региона пока невозможно
Мария КНЯЗЕВА
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Суды Иркутска и области прекратили прием граждан из-за коронавирусаСуды Иркутска и области прекратили прием граждан из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Исполняют постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Все суды Иркутска и Иркутской области прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса в мире и в нашей стране.

«Личный прием граждан, ознакомление с материалами дел, находящихся в производстве судов, приостанавливается по 10 апреля включительно», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Но это не значит, что сотрудники судов перестанут работать. Обратиться к ним можно через интернет-приемные или написав письмо и отправив его по почте России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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