Суды Иркутска и области прекратили прием граждан из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T04:26:07+03:00

Из-за коронавируса попасть на личный прием в суды региона пока невозможно

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Исполняют постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Все суды Иркутска и Иркутской области прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса в мире и в нашей стране.

«Личный прием граждан, ознакомление с материалами дел, находящихся в производстве судов, приостанавливается по 10 апреля включительно», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Но это не значит, что сотрудники судов перестанут работать. Обратиться к ним можно через интернет-приемные или написав письмо и отправив его по почте России.

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ИСТОЧНИК KP.RU