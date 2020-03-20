20 Март 2020 2020-03-20T05:13:19+03:00

Три приюта для бездомных животных построят в Иркутской области в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе построят три государственных питомника для бродячих собак в разных районах

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Проблему с бездомными животными в Иркутской области планируют решить строительством государственных приютов. Питомники появятся в Иркутском, Тулунском районах и в городе Братск.

«Этап строительства запланирован на второй квартал 2021 года», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Во взаимодействии с администрациями решается вопрос конкретных мест расположения государственных приютов для содержания животных без владельцев».

Строительство и работа питомников будет отвечать федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Вопрос с бездомными животными назрел давно, собираясь в стаи четвероногие становятся агрессивными.

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ИСТОЧНИК KP.RU