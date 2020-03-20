2020-03-20T05:34:56+03:00
Общество

В Иркутской области нет больных коронавирусом

Минздрав региона сообщил последние новости по этой теме
Мария КНЯЗЕВА
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Коронавируса 20 марта в Иркутской области нетКоронавируса 20 марта в Иркутской области нетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 20 марта эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Ни одного случая заболевания коронавирусом на территории Иркутска и Иркутской области нет.

«Министерство здравоохранения предпринимает весь комплекс мер для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России - 199 человек».

В регионе продолжается работа по недопущению инфекции в Приангарье. В аэропорту проводится осмотр пассажиров, прилетевших из неблагополучных по коронавирусу стран. Состояние здоровья в воздушной гавани города с начала карантинного контроля проверили уже у 41606 человек.

«С 1 февраля 2020 года Управлением выдано более 600 постановлений главного государственного санитарного врача по Иркутской области о самоизоляции», - отмечают власти региона.

В Приангарье на данный момент вузы переведены на дистанционное обучение, закрыты для посетителей все учреждения культуры – музеи, библиотеки, театры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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