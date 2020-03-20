2020-03-20T06:15:13+03:00
Экономика

104 миллиарда рублей потратили жители Иркутской области на виртуальный шопинг в 2019 году

Средний чек интернет-покупки - около 1400 рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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104 миллиарда рублей потратили жители Иркутской области на виртуальный шопинг в 2019 году104 миллиарда рублей потратили жители Иркутской области на виртуальный шопинг в 2019 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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В прошлом году жители Иркутской области потратили на виртуальный шопинг 104 миллиарда рублей, это на 42% больше, чем в 2018 году. Средняя цена на одну интернет-покупку - около 1400 рублей. А что, виртуальный шопинг - это удобно. Можно бродить по магазинам, лежа на диване. Да и в сети быстро найдется практически любой товар.

- Виртуальный шопинг экономит время, дает возможность сравнивать товары, изучать отзывы, получать бонусы, кэшбеки и скидки, - комментирует управляющий Отделением Иркутск Сибирского главного управления Банка России Игорь Коржук. - Но комфорт должен быть безопасным. Покупать в Интернете нужно только на проверенных сайтах. Лучше открыть отдельную карту, куда зачислять только сумму покупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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