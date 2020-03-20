2020-03-20T06:45:12+03:00
Общество

Чтобы устроиться на госслужбу иркутянка погасила 800 тысяч кредита

Наличие задолженности могло негативно сказаться на ее трудоустройстве
Мария КНЯЗЕВА
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Чтобы устроиться на госслужбу иркутянка погасила 800 тысяч кредитаЧтобы устроиться на госслужбу иркутянка погасила 800 тысяч кредитаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Иркутянка накопила долги по кредитным договорам на сумму около 800 тысяч рублей. Однако, никакие уведомления о необходимости оплатить их не действовали пока судебный лист на взыскание суммы не поступил к судебным приставам.

«Жительница Иркутска оплатила задолженность полностью на следующий день», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Подвигло ее на такой шаг то, что отказ исполнения судебного решения мог негативно сказаться на карьере женщины, ведь накануне она подала документы на трудоустройство в госорганы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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