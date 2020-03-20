20 Март 2020 2020-03-20T06:45:12+03:00

Чтобы устроиться на госслужбу иркутянка погасила 800 тысяч кредита Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Иркутянка накопила долги по кредитным договорам на сумму около 800 тысяч рублей. Однако, никакие уведомления о необходимости оплатить их не действовали пока судебный лист на взыскание суммы не поступил к судебным приставам.

«Жительница Иркутска оплатила задолженность полностью на следующий день», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Подвигло ее на такой шаг то, что отказ исполнения судебного решения мог негативно сказаться на карьере женщины, ведь накануне она подала документы на трудоустройство в госорганы.

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ИСТОЧНИК KP.RU