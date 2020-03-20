Полицейские разыскивают мужчину, который дважды ограбил магазин электроники в Ангарске

20 Март 2020 2020-03-20T07:45:31+03:00

В первый раз он украл портативную колонку, а во второй - игровую приставку

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Сотрудники полиции объявили в розыск злоумышленника, который за несколько дней дважды ограбил один и тот же магазин электроники в Ангарске. В первый раз он пришел в торговый павильон и вынес оттуда портативную колонку, не расплатившись за нее. Но на этом мужчина не остановился: пару дней спустя он вновь наведался в этот магазин, и похитил игровую приставку.

"Особые приметы подозреваемого: внешность азиатская, возраст - 20-30 лет, телосложение плотное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Лицо овальное, стрижка короткая, носит очки".

Во время похищений на злоумышленнике были темная куртка с красными вставками, темные брюки и синие кроссовки, на голове - синяя шапка. Если вы видели этого человека и знаете, где он находится, то сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU