20 Март 2020 2020-03-20T08:13:56+03:00

Сибирячка отправится в колонию за то, что не платила алименты своей дочери Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Киренском районном суде вынесли приговор 40-летней местной жительнице, которая долгое время не выплачивала алименты своей дочери. За несколько лет ее долг перед ребенком вырос до 380 тысяч рублей.

"К тому же в апреле она бросила работу, и до октября не искала новое место для трудоустройства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутска. - Конкретно в этот период она задолжала ребенку 68 тысяч рублей".

Поскольку женщина совершенно не спешила помогать дочери, на нее подали в суд за неуплату алиментов. Там она полностью признала свою вину и попросила прощения, однако было уже поздно. После изучения всех материалов дела оказалось, что у нее есть еще одна непогашенная судимость - и тоже за неуплату алиментов. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU