20 Март 2020 2020-03-20T09:37:11+03:00

В Шелехове откроют обсерватор для тех, кто вернулся с территорий, где есть коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

На базе реабилитационного центра в Шелехове планируют открыть специальный обсерватор для тех, кто недавно вернулся в Иркутскую область из других городов и стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Отметим, что туда не будут свозить тех, кто уже заболел.

"Люди будут проходить в этом обсерваторе 14-дневный карантин, - сообщили в пресс-службе администрации Шелеховского района. - Если за это время ни один из них не заболеет, их отпустят по домам, поскольку они не представляют опасности для окружающих".

Тем временем стало известно, что переводят на дистанционную работу часть сотрудников крупные предприятия города. Кроме школ, которые вместе со всеми учебными заведениями региона уходят сначала на каникулы, а потом на дистанционку, закрываются и все культурно-досуговые учреждения.

- Что касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме, - говорит мэр Максим Модин. - Родители сами решают, водить ребенка в сад или нет. Распорядился усилить утренний контроль за состоянием детей при приёме их в группы. Будет проведена дополнительная дезинфекция всех учреждений образования и культуры, а также общественного транспорта.

Особое внимание уделено работе Совета ветеранов, ведь пожилые люди находятся в группе риска, для них коронавирус представляет наибольшую угрозу. В здании общественной организации планируется поставить рециркулятор для обеззараживания воздуха.

Напомним, по ситуации на 20 марта случаев заражения коронавирусом в Иркутской области нет. В целях профилактики в регионе уже продлили весенние каникулы для школьников. А после каникул детей отправят на дистанционное обучение. Отменили все культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования. Театры и музеи тоже ушли на вынужденный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU