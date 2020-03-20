2020-03-20T09:56:32+03:00
Происшествия

Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублей

Виновникам грозит большой срок и штраф в 1 миллион рублей
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублейБурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Одна из фирм Бурятии на протяжении нескольких лет незаконно вывезли в Китай больше тысячи кубометров древесины. Хвойные деревья фирма перевозила через пограничную станцию Наушки, где находится таможенный пост Бурятии. Сейчас бурятская таможня проводит проверку.

«Компания незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по поддельным документам», - сообщили в Бурятской таможни. - «Всего за 2017- 2018 годы было вывезено 1,3 тысячи кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы».

Таможня завела уголовное дело на фирму. Контрабандистам светит до семи лет тюрьмы, а также крупный штраф до 1 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка отправится в колонию за то, что не платила алименты своей дочери (подробности)

Полицейские разыскивают мужчину, который дважды ограбил магазин электроники в Ангарске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24