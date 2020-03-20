20 Март 2020 2020-03-20T09:56:32+03:00

Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Одна из фирм Бурятии на протяжении нескольких лет незаконно вывезли в Китай больше тысячи кубометров древесины. Хвойные деревья фирма перевозила через пограничную станцию Наушки, где находится таможенный пост Бурятии. Сейчас бурятская таможня проводит проверку.

«Компания незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по поддельным документам», - сообщили в Бурятской таможни. - «Всего за 2017- 2018 годы было вывезено 1,3 тысячи кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы».

Таможня завела уголовное дело на фирму. Контрабандистам светит до семи лет тюрьмы, а также крупный штраф до 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU