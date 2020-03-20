Сотрудники ДПС задержали мужчину, который незаконно вылавливал омуль на Байкале
19 марта сотрудники ДПС задержали 45-летнего жителя Баргузинского района, который рыбачил на берегу Байкала. Дело в том, что мужчина добывал омуль, используя запрещенные орудия для лова рыбы.
«Мы изъяли у местного жителя запрещенные рыбацкие сети и колющие орудия лова», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сибиряк успел наловить 11 омулей. В итоге ущерб, принесенный мужчиной, составляет более 40 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы. Горе-рыбак может отправиться в тюрьму на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU