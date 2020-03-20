Сергей Сокол перешел на работу в Госдуму

20 Март 2020 2020-03-20T10:38:50+03:00

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20 марта Сергей Сокол получил мандат депутата Государственной Думы. За три дня до этого он сложил свои полномочия председателя Законодательного собрания Иркутской области. Он получил такую возможность после того, как депутат Ольга Баталина освободила пост и перешла на должность замминистра труда и социальной защиты РФ.

"Вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Сергею Соколу обсуждался на заседании ЦИК 18 марта, - сообщили в пресс-службе комиссии.

Также 17 марта на сессии регионального Законодательного собрания 44 депутата проголосовали за нового председателя ЗС. Им стал вице-спикер Александр Ведерников - он был выбран большинством голосов.

- Да я перехожу в Госдуму, но я не собираюсь уезжать из Иркутска, - рассказал Сергей Сокол. – Здесь живет моя семья, и основная часть работы тоже сосредоточена здесь. Многое надо делать на федеральном уровне. Мы очень хорошо понимаем проблематику области, и намерены продвигать и лоббировать интересы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU