20 Март 2020 2020-03-20T10:57:35+03:00

МЧС предупреждает: в горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В северных и верхнеленских районах 21 марта ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду

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Жителей северных и верхнеленских районов Иркутской области ожидает ухудшение погоды на выходных. 21 марта там ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду и метели. А на дорогах может образоваться снежный накат и гололедица.

"Также в горах Восточного Саяна и на юге Байкала ожидается сход снежных лавин, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области. - Поэтому рекомендуем воздержаться от поездок в эти районы".

Сотрудники службы спасения призывают жителей региона соблюдать меры личной безопасности. Постарайтесь отложить дальние поездки на общественном транспорте и личном автомобиле, и по возможности останьтесь дома. Если же вы стали свидетелем какой-либо чрезвычайной ситуации, например, схода лавины или обрыва линий электропередач из-за сильного ветра, обязательно сообщите об этом в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU