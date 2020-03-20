МЧС предупреждает: в горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин
Жителей северных и верхнеленских районов Иркутской области ожидает ухудшение погоды на выходных. 21 марта там ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду и метели. А на дорогах может образоваться снежный накат и гололедица.
"Также в горах Восточного Саяна и на юге Байкала ожидается сход снежных лавин, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области. - Поэтому рекомендуем воздержаться от поездок в эти районы".
Сотрудники службы спасения призывают жителей региона соблюдать меры личной безопасности. Постарайтесь отложить дальние поездки на общественном транспорте и личном автомобиле, и по возможности останьтесь дома. Если же вы стали свидетелем какой-либо чрезвычайной ситуации, например, схода лавины или обрыва линий электропередач из-за сильного ветра, обязательно сообщите об этом в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU